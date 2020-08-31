Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5... Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir." Kaynak: AA