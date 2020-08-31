Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir.
31.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir."
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Kaynak: AA