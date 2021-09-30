Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır.
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır. Terör örgütleriyle kol kola orada dolaşan adamdır."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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