Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyini kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti.
24.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın da hazır bulundu.
(İHA)
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Kaynak: İHA