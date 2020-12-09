Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz"
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz"

09.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:59

Son dakika haberler... Soru soran basın mensubu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidiyor.

Soru soran basın mensubu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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