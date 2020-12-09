Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz"

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren