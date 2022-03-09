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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

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