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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan...

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan...

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

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