Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına, Türkiye'yi dahil etme kararından...

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına, Türkiye'yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.