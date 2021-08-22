Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına, Türkiye'yi dahil etme kararından...
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına, Türkiye'yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına, Türkiye'yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu