Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

23.09.2020 18:24 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:28
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Son dakika politika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meseleler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istenmesinin bulunduğuna işaret etti.  Sorunların çözümü için başından beri diyalogdan yana olan Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmelere hazır olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasiye tanınan fırsatın Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı'nın yenilenmesi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti. Göçmenler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Yunanistan ile Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (Frontex) geri itme uygulamalarıyla yaptığı ihlallerin üzerine gitmesi gerektiğini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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