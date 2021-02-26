Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü telefonları-2
Gelen son dakika haberine göre Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Harun UYANIK/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, liderler Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı