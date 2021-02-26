Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü telefonları-2

Gelen son dakika haberine göre Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.