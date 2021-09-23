Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı
Edinilen son dakika haberine göre Derya YetimCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük ABD ziyaretini tamamladı.
Derya Yetim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük ABD ziyaretini tamamladı.
BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün süren temasları sonrasında Türkevi'nden ayrıldı. BM Genel Kurulu konuşmasının dışında çok sayıda ikili görüşme yapan ve toplantılara katılan Erdoğan, havaalanına gitmek üzere Türkevi'nden ayrıldı.
(Derya Yetim/İHA)
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