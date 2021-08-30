Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini "Mülteci Çocuk" tablosu önünde kabul etti
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini "Mülteci Çocuk" tablosu önünde kabul etti

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini 'Mülteci Çocuk' tablosu önünde kabul etti
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ettiği salonda "Mülteci Çocuk" tablosu yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ettiği salonda "Mülteci Çocuk" tablosu yer aldı.

Kutlamalar çerçevesinde yabancı misyon şefleri ve devlet erkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Erdoğan, tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen "Mülteci Çocuk" temalı tablonun önünde kabul etti.

Farklı ülkelerden sanatçılar tarafından resmedilmişti

"Mülteci Çocuk" temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için farklı ülkelerde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve'nin sembollerinden olan "Mülteci Çocuk" tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkati çekmek için hazırlanmıştı.

Sanatçıların eseri tamamlamasının ve Dünya İnsani Zirvesi'nde sergilenmesinin ardından Zirve'nin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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