Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "27 Mayıs, ülkemizi darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır" - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "27 Mayıs, ülkemizi darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"nde konuştu.

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"Demokrat Parti ve Menderes dönemi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biridir"

27 Mayıs, ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır"

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 27 Mayıs, ülkemizi darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 27 Mayıs, ülkemizi darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 27 Mayıs, ülkemizi darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır

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AA - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"nde konuştu.

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