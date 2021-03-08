Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir...

08.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:40
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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