Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacaktır.