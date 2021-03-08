Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir...
08.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:40
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş