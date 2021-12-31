Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına inanıyorum."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet