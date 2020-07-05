Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılının ilk 5 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik...
Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılının ilk 5 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 66'ya yükselttik"
05.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılının ilk 5 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 66'ya yükselttik"
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Kaynak: AA