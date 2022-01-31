Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç yeni destek paketi) İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç yeni destek paketi) İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için sağladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç yeni destek paketi) İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için sağladık. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika