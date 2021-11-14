Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz." - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz."

AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( 1915 Çanakkale Köprüsü ) İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması

AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri

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