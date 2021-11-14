Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz."
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( 1915 Çanakkale Köprüsü ) İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
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