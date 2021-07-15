Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz"

Gelen son dakika haberine göre Kur'an-ı Kerim tilaveti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma...