Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini...

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. (1)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hamid Karzai Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Salih Uçan Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 18:25:02. #1.15#

title