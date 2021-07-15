Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar"
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş hitabını gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş hitabını gerçekleştirdi. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin F-16'larla hedef aldığı Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin F-16'larla hedef aldığı Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim

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