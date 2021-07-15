Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar"

Son dakika gündem haberine göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş hitabını gerçekleştirdi.