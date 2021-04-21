Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu, kalkmış bunları konuşuyor"
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu, kalkmış bunları konuşuyor"

Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (7)

Erdoğan: "Bırakınız 128 milyar doların ne olduğunu, nasıl yönetildiğini, 128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu, kalkmış bunları konuşuyor"

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu, kalkmış bunları konuşuyor'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu, kalkmış bunları konuşuyor'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu, kalkmış bunları konuşuyor'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu, kalkmış bunları konuşuyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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