Son dakika haber! Cumhurbaşkanı çağrısıyla pandemiye kafa tuttu, yeni işyerleriyle 300 ek istihdam sağladı

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri pandemi sürecine kafa tutarak bu süreçte 8 yeni şube açıp, 300 kişiye daha ek istihdam sağladı.

Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri pandemi sürecine kafa tutarak bu süreçte 8 yeni şube açıp, 300 kişiye daha ek istihdam sağladı.

Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla pandemi sürecine kafa tutarak bu süreçte 7 şube 1 destekleyici fabrika ile 300 kişiye daha ek istihdam sağladı. Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakır ve İstanbul'da 23 şube, 3 fabrika, 850'ye yakın çalışanıyla 37 yıllık tecrübe ve kazandırdıkları tatlarla dünyaya kapıyı araladı. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 9 milyon TL yatırımı ile yeni açılışı yapılacak olan İstanbul Beylikdüzü Beykent şubesi açılışı için vatandaşları davet ederek, gelen taleplere göre açılışlara devam edeceklerini kaydetti. Elaldı, "İstanbul'da 8 yerimiz var, yoğun talep üzerine gitmeye çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda Türkiye'nin her yerinde bize talep var, bizlerde yetişmeye çalışıyoruz. Bizler İstanbul'da da buna hız verdik. İstanbul'da başarı dünyada başları anlayışıyla yola çıktık, İnşallah dünyada başarıyı sağlayacağız. Bu pandemi döneminde 20 ay zarfında Türkiye'de 8 yer açtık. 2 tanesi İstanbul, 3'ü Diyarbakır, 2 Mardin olmak üzere 7 şube birde destekleyici fabrika kurduk. Bu 8 yerde 300 kişiye daha ek iş imkanı sağladık. Her seferinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iş insanlarına seslenişinde herkes bir nebze olsun elini taşın altına koysun misali bizde elimizi taşın altına koyduk. Yarın saat 14: 00'da Beylikdüzü Beykent şubemiz, hemen Beylikdüzü Devlet Hastanesine 200 metre ara mesafede, tam merkezi bir yerde tüm dostlarımızı ve halkımızı bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı