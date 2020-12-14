Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Aliyev: "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı kabul edilemez"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Aliyev: "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı kabul edilemez"

14.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:58
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Aliyev:

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kabul edilemez olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kabul edilemez olarak nitelendirdiğini açıkladı.

ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım uygulama kararına Azerbaycan'dan da tepki geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı tek taraflı yaptırımları kabul edilemez bulduğunu aktardı. Haciyev, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınması için Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Bazı NATO üye devletlerinin benzer bir hava savunma sistemi kullanması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulamak haksızlıktır. Cumhurbaşkanı bu durumu çifte standart ve hukuka aykırılığın bir göstergesi olarak değerlendiriyor" dedi.

Haciyev, Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu yaptırımların Türkiye'nin savunmasını güçlendirme adımlarını engellemeyeceğine inancının tam olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu konuyu objektif ve siyasi olarak tarafsız bir şekilde ilgili çalışma grubu içinde tartışmaya yönelik önerileri yeterli yanıt almamıştır. Azerbaycan Türkiye'yi destekliyor, Türkiye Azerbaycan'ı destekliyor ve ülkelerimiz her zaman birbirine yakın. 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenen Zafer Geçit Töreni'ne Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı, Azerbaycan-Türkiye bütünlüğünün bir başka örneğidir" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Türkiye kararlı adımlarına devam edecek
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Türkiye kararlı adımlarına devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü verici'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü verici"
Son dakika... ABD'nin yaptırım kararına tepkiler
Son dakika... ABD'nin yaptırım kararına tepkiler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İrem Derici Nilgün Belgün
Spor Samatta Pierre Webo Fatih Terim Çağdaş Atan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk İzmir S 400 Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Aliyev: "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı kabul edilemez" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 00:07:51. #1.14#
title