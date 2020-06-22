Son dakika haber! Çukurova'da biyolojik mücadelede faydalı böcek kullanılacak
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Son dakika haber! Çukurova'da biyolojik mücadelede faydalı böcek kullanılacak

Son dakika habere göre Hatay'da bir tesiste üretilen faydalı böceklerin, Çukurova narenciye bahçelerinde biyolojik mücadele amaçlı kullanılması hedefleniyor.

Son dakika haber! Çukurova'da biyolojik mücadelede faydalı böcek kullanılacak
22.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:30

Hatay'da bir tesiste üretilen faydalı böceklerin, Çukurova narenciye bahçelerinde biyolojik mücadele amaçlı kullanılması hedefleniyor.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Hatay'ın Erzin ilçesindeki Faydalı Böcek Üretim Tesisi'ni ziyaretinde biyolojik mücadelede faydalı böceklerin kullanılmasının önemine işaret etti.

Böceklerin zirai ilaç kullanımını azaltacağına dikkati çeken Kaçmaz, bu konuda da üreticiyi bilgilendirdiklerini belirtti.

Faydalı böceklerin kullanımının ihracat açısından önemli bir konu olduğunu aktaran Kaçmaz, "Özellikle Çukurova bölgesinde biyolojik mücadelenin ve faydalı böcek kullanımının gelişmesi için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da kentte bitkisel üretimin yoğun olduğunu söyledi.

Şehrin özellikle narenciyede önemli sırada bulunduğunun altını çizen Çolakoğlu, zirai ilacın doğru kullanımına değindi.

Yanlış zaman ve dozda kullanılan zirai ilaçların ihracatta sorun oluşturduğunu aktaran Çolakoğlu, "Faydalı böcek üretimi yapan bir işletmenin olması ülkemiz açısında önem ifade etmektedir. Bu tür işletmelerin ve böceklerin sayısının arttırılarak açık alan ve seralarda çok daha fazla kullanılması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Faydalı Böcek Üretim Tesisi sahibi Lerzan Bakırcıoğlu Erkılıç ise iki farklı faydalı böcek üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu böcekleri yurt dışına da ihraç ettiklerini anlatan Erkılıç, süs bitkileri, narenciye ve bağlarda kullanıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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