Son dakika haber | Çukurova Bölgesel Havalimanına acil iniş yapan uçak, bakımın ardından alandan ayrıldı

Son dakika gelişmesine göre Çukurova Bölgesel Havalimanına (ÇBH) dün acil iniş yapan Atılım Üniversitesi'nin uçuş okuluna bağlı eğitim uçağı, bugün bakımlarının tamamlanması sonrasında havalimanından ayrıldıOkulun öğretmen pilotu Hakan Göktürk, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda görev yapan sorumlulara ve müdürlere...

Çukurova Bölgesel Havalimanına (ÇBH) dün acil iniş yapan Atılım Üniversitesi'nin uçuş okuluna bağlı eğitim uçağı, bugün bakımlarının tamamlanması sonrasında havalimanından ayrıldı

Okulun öğretmen pilotu Hakan Göktürk, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda görev yapan sorumlulara ve müdürlere teşekkür ederek, "Havalimanına ilk inen ben oldum, inşallah resmi açılıştan sonra da ilk alandan kalkan uçak da ben olurum" dedi.

Göktürk, daha sonra eğitim uçağı ile alandan ayrıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı