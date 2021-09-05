Son dakika haber... Çukura düşen geyiği itfaiye kurtardı
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Son dakika haber... Çukura düşen geyiği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Ebru Orhan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre - Çukura düşen geyiği itfaiye kurtardı Polonya'da çukura düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı.

- Çukura düşen geyiği itfaiye kurtardı

VARŞOVA - Polonya'da çukura düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı.

Polonya'nın güneyindeki Bielsko-Biala kenti kalpleri ısıtacak bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Özel mülke ait arazideki çukura bir geyik düştü. Çukurun dar olması talihsiz geyiğin kendi imkanlarıyla çıkmasına imkan tanımazken, geyiğin çukura sırt üstü düşmesi ise durumu daha da zorlaştırdı. Talihsiz hayvanın düştüğü çukurda sırtüstü kaldığını gören çevre sakinleri, hemen itfaiyeye haber verdi. Belirtilen yere intikal eden itfaiye görevlileri geyiğin daha fazla korkmaması için önce kafasını örttü. Daha sonra yan tarafı kazarak çukuru genişleten itfaiye görevlileri, halatlarla bağladıkları geyiği çukurdan çıkarmayı başardı. Olay yerinde bulunan veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde geyiğin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı, tedavisini gerektiren bir durum olmadığı belirtildi. Mutlu sonla biten kurtarma operasyonun ardından doğaya salınan geyik koşarak ormanın derinliklerinde kayboldu.

Son dakika haber... Çukura düşen geyiği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Çukura düşen geyiği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Çukura düşen geyiği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Çukura düşen geyiği itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ebru Orhan

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