Son dakika haber! Çubuk'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haber! Çubuk'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber! Çubuk'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 328 gram esrar ve 157 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 328 gram esrar ve 157 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Gökçedere Mahallesi'ndeki bir bahçe evine operasyon düzenlendi.

Evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 328 gram esrar, 157 kök Hint keneviri ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Uyuşuturucu imalatında kullanılan malzemeye de el kondu.

Gözaltına alınan E.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Çubuk Adliyesinde "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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