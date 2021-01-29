Son dakika haber! Çubuk'ta dezenfekte edilen camilere gül suyu sıkıldı
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Son dakika haber! Çubuk'ta dezenfekte edilen camilere gül suyu sıkıldı

29.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:42
Son dakika haber! Çubuk'ta dezenfekte edilen camilere gül suyu sıkıldı

Son dakika haberi... Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edilen camilere gül suyu sıkıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edilen camilere gül suyu sıkıldı.

Çubuk Belediyesi, ilçe genelindeki camileri Kovid-19 tedbirleri kapsamında periyodik olarak dezenfekte ederken, gül suyu sıkarak da ibadete hazırlıyor. Belediye ekipleri, 7 merkez mahallede bulunan 34 caminin tamamına gül suyu sıktı.

Camilere gül suyu sıkılmasının Türk ve İslam medeniyetinde bir gelenek olduğunu belirten Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine, yapılan dezenfektenin ardından özellikle cuma günleri vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Bu çalışmayla temizlik ibadetini de yerine getirdiklerini vurgulayan Demirbaş, "Bu çalışmamızla sık sık dezenfekte edilen camilerimizin hem temiz olmasını hem de güzel kokmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle camilerimizi gül suyuyla dezenfekte ediyoruz. Camilerde yer alan ve çok fazla kullanılan bütün ahşap ve cam zeminler dezenfekte ediliyor. Bütün bu temizlik işleri bittikten sonra da gül suyu sıkılarak gül gibi kokması sağlanıyor" diye konuştu.

Demirbaş, uzman personelce yapılan camilerdeki temizlik çalışmalarında yaklaşık 150 litre gül suyu kullanıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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