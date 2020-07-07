Son dakika haber! Çubuk Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor
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Son dakika haber! Çubuk Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor

Son dakika güncel haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından başlayan normalleşme süreciyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Son dakika haber! Çubuk Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor
07.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:08

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından başlayan normalleşme süreciyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Karagöl Tabiat Parkı, havaların ısınması ve ağaçların yeşillenmeye başlamasıyla seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor.

Başkent sakinleri ile Çubuk'un ziyaretçilerinin ilk duraklarından Karagöl, çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarıyla her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da bulunan Karagöl, temiz havası ve doğasıyla başta fotoğraf tutkunları olmak üzere ziyaretçilerini mutlu ediyor.

Kovid-19 salgını sürecinde ziyarete kapatılan Karagöl Tabiat Parkı, 1 Haziran itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde yeniden ziyarete açıldı.

İlçe merkezinde 22 kilometre uzaklıktaki Karagöl, bu tarihten itibaren şehrin stresi ve bunaltıcı sıcaklardan bunalanları ağırlıyor.

Karagöl Tabiat Parkı'nda hafta sonunun yanı sıra hafta içi de yoğunluk gözleniyor.

"Pandemi süresince çocuklar dışarı çıkamamıştı, onlar için de güzel oldu"

Ziyaretçilerden Çağrı Kayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöl'e ilk defa geldiğini belirterek, "Ailemle birlikte geldim. Çok hoşuma gitti. Gayet hoş bir ortamı var. Hem ortam güzel, hem de havası ve doğası çok güzel. Yeşillik ve sessiz sakin olması bizi çok mutlu etti." dedi.

Karagöl'ün beklediğinin üstünde, muhteşem doğaya sahip olduğunu vurgulayan Erol Şahin ise herkese bölgeye gelip görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Şahin, "İlk defa geldim. Ankara çok sıcak ama burası çok serin. İnsana ferahlık veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hacı Ömer Erkan da Karagöl'ün havasının çok güzel olduğunu ifade ederek, "Sabahtan geldik ve akşama kadar burada zaman geçirdik. Gayet güzel, çok memnun olduk. Özellikle serin olması bizi rahatlattı." diye konuştu.

Ali Yöktaş, Karagöl'ün çok güzel ama çok da kalabalık olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Her şeye rağmen çok güzel bir yer. Ailemizle çocuklarımızla gelebileceğimiz güzel, güvenli bir yer. Biz de ailemizle birlikte geldik. Pandemi süresince çocuklar dışarı çıkamamıştı, onlar için de güzel oldu, hava aldılar, kendilerine geldiler."

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Kaynak: AA

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