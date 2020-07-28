Son dakika haber... Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, spor tesislerini inceledi Son dakika güncel haberi: Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni yapılan portatif yüzme havuzunda incelemelerde bulundu, kapalı spor salonunda spor yapan çocuklarla bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni yapılan portatif yüzme havuzunda incelemelerde bulundu, kapalı spor salonunda spor yapan çocuklarla bir araya geldi.

Çubuk Şehir Stadı içerisine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan portatif yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Demirbaş, havuzda yüzme kurslarına çok yakında başlayacağını bildirdi.

Kapalı spor salonunda devam eden kursları ziyaret eden Demirbaş, masa tenisi, badminton ve satranç kurslarına giden kursiyerlerle bir araya geldi.

Tüm gençlerin en az bir spor dalıyla uğraşması gerektiğini vurgulayan Başkan Demirbaş, bu konuda ilçelerine her türlü desteği veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Belediye tarafından kurulan Engelsiz Spor Kulübünce 15 branşta spor kursları açıldığını ve binlerce gencin kurslara katıldığını dile getiren Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

"İlçemizdeki daha çok gencimizin sporla haşır neşir olması için çok olumlu gelişmeler oluyor. Geçen hafta yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaat çalışmaları başladı. Bugün de portatif yüzme havuzumuz kuruldu. Birkaç gün sonrada faaliyete geçecek. Buradan sayın bakanımıza ve il müdürümüze teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla yapılan bu yüzme havuzlarımızdan binlerce gencimiz yararlanacak. İnşallah çok başarılı gençlerimiz buradan çıkacak ve ulusal, uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edecekler."

Kaynak: AA