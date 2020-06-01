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Son dakika haber! CSKA Moskova, Mike James'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Son dakika habere göre Rus ekibi CSKA Moskova, ABD'li basketbolcusu Mike James'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Son dakika haber! CSKA Moskova, Mike James'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
01.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:55

Rus ekibi CSKA Moskova, ABD'li basketbolcusu Mike James'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Mike James'in sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan formasıyla 2018-2019 sezonunun "sayı kralı" olan ABD'li oyun kurucu, Rus ekibine geçen yıl katılmıştı.

Kaynak: AA

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