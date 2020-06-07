Son dakika haber! Cristobal Kasırgası ABD'yi tehdit ediyor
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Son dakika haber! Cristobal Kasırgası ABD'yi tehdit ediyor

Son dakika haberine göre Cristobal Kasırgası'nın ilerleyen saatlerde ABD'yi vurması bekleniyor.

Son dakika haber! Cristobal Kasırgası ABD'yi tehdit ediyor
07.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:30

Cristobal Kasırgası'nın ilerleyen saatlerde ABD'yi vurması bekleniyor.

Meksika Körfezi boyunca ilerleyen Cristobal Kasırgası'nın ilerleyen saatlerde ABD'nin Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida eyaletlerini vurması bekleniyor. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, tarafından yapılan açıklamada Meksika Körfezi boyunca ilerleyen Cristobal Kasırgası'nın önümüzdeki birkaç saat içinde ülkeyi vurmaya başlayacağını duyurdu. Servis, öncelikle Louisiana eyaletinin kasırgadan etkileneceğini açıkladı. Servis, ayrıca kasırga nedeni ile sel ve fırtına beklendiğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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