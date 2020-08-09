Son dakika haber: Covid-19 testi pozitif çıkan şahıslar polis denetimine yakalandı
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Son dakika haber: Covid-19 testi pozitif çıkan şahıslar polis denetimine yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Covid-19 testi pozitif çıkan şahıslar polis denetimine yakalandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehrin birçok noktasında yaptığı uygulamada, 45'i aranan şahıs ile 3'ü Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunan şahıs olmak üzere toplam 99 şahıs hakkında işlem yapıldı.

09.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:59

Covid-19 testi pozitif çıkan şahıslar polis denetimine yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehrin birçok noktasında yaptığı uygulamada, 45'i aranan şahıs ile 3'ü Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunan şahıs olmak üzere toplam 99 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca aramalarda birçok türde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, umuma açık yer uygulaması ve planlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 45'i aranan şahıs ile 3'ü Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunan şahıs olmak üzere toplam 99 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda, 6 kilo 340,5 gram skunk, 737 gram eroin, 543 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar, 1.9 gram taş kokain, 768 adet extacy hap, 46 sentetik ecza, 3 adet tabanca, 12 adet fişek, 1 adet kesici alet ele geçirildi. Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 TL ve bin 700 Dolara da el konuldu.

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Son dakika haber: Covid-19 testi pozitif çıkan şahıslar polis denetimine yakalandı

Kaynak: İHA

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