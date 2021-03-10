Son dakika haber | "Covid-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği"nde ikinci aşama başlıyor
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Son dakika haber | "Covid-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği"nde ikinci aşama başlıyor

10.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:06
Son dakika haber |

Son dakika haberi: Netflix, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası'nın kamera arkasındaki çalışanlar için oluşturduğu "Covid-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği"nde ikinci aşama başlıyor.

Netflix, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası'nın kamera arkasındaki çalışanlar için oluşturduğu "Covid-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği"nde ikinci aşama başlıyor.

Netfllix'ten yapılan açıklamaya göre, ikinci aşamayla birlikte Netflix'in salgından olumsuz etkilenen kamera arkası çalışanları için sağladığı destek 6 milyon liraya yaklaşacak.

İlk aşaması Haziran 2020'de tamamlanan destek kapsamında Netflix tarafından oluşturulan 4 milyon liralık kaynak, başvuru kriterlerini karşıladıkları belirlenen sektör çalışanları ile paylaşılmıştı. Yeni oluşturulan yaklaşık 2 milyon liralık ek kaynaktan ise ilk aşamada destek alma imkanı bulamayan kamera arkası çalışanları faydalanacak. Desteğin yönetimini ve dağıtımını bir önceki aşamada olduğu gibi yine İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası üstlenecek.

Mart ayı içerisinde başlaması planlanan ikinci aşama için yeni başvuru alınmayacak. Destekten yalnızca ilk aşamada gerekli kriterleri karşılayan başvurular yaptıkları belirlenen ancak bütçe limitine ulaşılması nedeniyle destek alamayan sektör çalışanları faydalanacak. Bu aşamanın da tamamlanmasıyla birlikte, kamera arkası çalışanlara sağlanan kişi başı 2 bin 500 liralık desteğin toplamı 6 milyon liraya yaklaşacak.

"Covid-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği"ne serbest çalışanlar da dahil olmak üzere Türkiye çapında prodüksiyonların durmasından olumsuz etkilenen kamera arkası çalışanları başvurmuştu. Bu kapsamda kamera, ışık, ses, sanat yönetimi, makyaj, kostüm tasarımı ve ulaşımın da aralarında bulunduğu pek çok farklı birimde görev yapan çalışanlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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