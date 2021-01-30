Son dakika haber | "Çorum Satranç Öğreniyor" projesi ile satranca yeni sporcular kazandırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | "Çorum Satranç Öğreniyor" projesi ile satranca yeni sporcular kazandırılacak

30.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:16
Son dakika haber |

Son dakika haberi: Türkiye Satranç Federasyonu, 'Çorum Satranç Öğreniyor' projesi için iş birliği protokolüne imza atıldığını duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, 'Çorum Satranç Öğreniyor' projesi için iş birliği protokolüne imza atıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 1 milyon lisanslı sporcu kampanyasına destek olmak, satranç sporunun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta satranç sporuna yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi için Çorum Valiliği, Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile federasyon arasında protokol imzalandı.

Açıklamada, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Belediye Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak'a satranç sporunun gelişimine katkı sağladıkları için teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Hande Erçel Ceyda Düvenci
Spor Erol Bulut Okan Buruk Mesut Özil Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | "Çorum Satranç Öğreniyor" projesi ile satranca yeni sporcular kazandırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 10:17:50. #1.16#
title