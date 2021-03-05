Son dakika haber! Çorum polisinden kaçak silah operasyonu: 3 tutuklama
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Son dakika haber! Çorum polisinden kaçak silah operasyonu: 3 tutuklama

05.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:58
Son dakika haber! Çorum polisinden kaçak silah operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Çorum polisinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum polisinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) il dışından Çorum'a el yapımı ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Son dakika haber! Çorum polisinden kaçak silah operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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