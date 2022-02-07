Son dakika haber! Çorum polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

ÇORUM (İHA) - Çorum'da narkotik ekiplerinin geçen yıl düzenlediği operasyonlarda 522 şüpheli hakkında adli işlem

yapılırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Geçen yıl 321 olaya müdahale eden Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı 522 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 443'ü işlemlerin ardından serbest kalırken, 35 zanlı tutuklandı, 44 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzenlenen operasyonlarda 7 kilo 728,72 gram esrar maddesi, 411 kök Hint keneviri, 80,93 gram eroin, 2 bin 516 adet Ekstazi hap, 3 kilo 259,53 gram bonzai, 9 bin 791 adet sentetik ecza, 46,80 gram skank maddesi, 2 kilo 457,10 gram metamfetamin, 14 adet tüfek, 22 adet tabanca ve 641 adet fişek ele geçirildi. - ÇORUM

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