Son dakika haber | Çorum OSB'de çelik döküm fabrikasında yangın

Son dakika haberler... ÇORUM'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çelik döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

ÇORUM'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çelik döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çelik döküm fabrikasının modelhane bölümünde, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alındı. Ekipler alevlerin söndürüldüğü alanda soğutma çalışması yaptı. Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar