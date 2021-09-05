Son dakika haber | Çorum OSB'de çelik döküm fabrikasında yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Çorum OSB'de çelik döküm fabrikasında yangın

Son dakika haber | Çorum OSB'de çelik döküm fabrikasında yangın
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ÇORUM'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çelik döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

ÇORUM'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çelik döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çelik döküm fabrikasının modelhane bölümünde, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alındı. Ekipler alevlerin söndürüldüğü alanda soğutma çalışması yaptı. Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber | Çorum OSB'de çelik döküm fabrikasında yangın
Son dakika haber | Çorum OSB'de çelik döküm fabrikasında yangın
Son dakika haber | Çorum OSB'de çelik döküm fabrikasında yangın
Son dakika haber | Çorum OSB'de çelik döküm fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

İstanbul'da kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın! Alevler birkaç saat sonra kontrol altına alındı
İstanbul'da kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın! Alevler birkaç saat sonra kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Derya Yanık Mansur Yavaş Hamid Karzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Derya Şensoy
Spor Cristiano Ali Öztürk Salih Uçan Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | Çorum OSB'de çelik döküm fabrikasında yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 15:51:34. #1.15#

title