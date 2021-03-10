Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada
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Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada

10.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:20

ÇORUM'da zincir markette hırsızlık yaptığı öne sürülen, fark edilince de bıçak çeken Irak uyruklu Mahmod H. (24)., çalışanlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

ÇORUM'da zincir markette hırsızlık yaptığı öne sürülen, fark edilince de bıçak çeken Irak uyruklu Mahmod H. (24)., çalışanlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kentteki zincir marketin şubesinden birkaç kez hırsızlık yaptığı öne sürülen Irak uyruklu Mahmod H., yine aynı markete geldi. Hırsızlık yaptığını fark eden mağaza çalışanları şüpheliyi kapıdan çıkarken durdurmak istedi. Elindeki bıçağı çevresine savuran Mahmod H., mağaza çalışanları tarafından yaka paça yakalanıp yere yatırıldı. Market çalışanları iş yeri önünde elindeki bıçağı da aldığı şüpheliyi, çağırılan polislere teslim etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 


Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada
Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada
Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada
Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada
Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada
Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada
Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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