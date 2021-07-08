Son dakika haber | Çorum Jandarma Komutanlığından 14 engelliye akülü araç
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Son dakika haber | Çorum Jandarma Komutanlığından 14 engelliye akülü araç

Son dakika haber | Çorum Jandarma Komutanlığından 14 engelliye akülü araç
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Çorum jandarma Komutanlığınca kentteki 14 engelliye akülü araç hediye edildi.

Çorum jandarma Komutanlığınca kentteki 14 engelliye akülü araç hediye edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinin yanı sıra Alaca, Mecitözü, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 14 engelli, ilçe jandarma komutanlıklarında görevli personel tarafından ziyaret edilerek akülü araçları teslim edildi.

Engelli vatandaşların hayatına kolaylık sağlamak amacıyla akülü araç hediye edildiğinin belirtildiği açıklamada, araçların hak sahiplerine hayırlı uğurlu olması temenni edildi.

Son dakika haber | Çorum Jandarma Komutanlığından 14 engelliye akülü araç
Son dakika haber | Çorum Jandarma Komutanlığından 14 engelliye akülü araç

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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