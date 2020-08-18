Son dakika haber! ÇORUM İtfaiye aracı gelin arabası oldu; sirenler mutluluk için çaldı
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Son dakika haber! ÇORUM İtfaiye aracı gelin arabası oldu; sirenler mutluluk için çaldı

Son dakika gündem haberi... İtfaiye aracı gelin arabası oldu; sirenler mutluluk için çaldıÇORUM'da dünya evine giren itfaiye eri Turgut Musab Özkan, gelin Sema Saygın'ı evden gelin arabasına dönüştürdüğü itfaiye aracıyla alıp, oluşturulan konvoyla şehir turu attı.

18.08.2020 23:52 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:57

İtfaiye aracı gelin arabası oldu; sirenler mutluluk için çaldı

ÇORUM'da dünya evine giren itfaiye eri Turgut Musab Özkan, gelin Sema Saygın'ı evden gelin arabasına dönüştürdüğü itfaiye aracıyla alıp, oluşturulan konvoyla şehir turu attı. Diğer itfaiye araçlarında yer aldığı düğün konvoyunda, itfaiye sireni, bu kez, Turgut-Sema çiftinin mutluluğu için çaldı.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Turgut Musab Özkan hayatını Sema Saygın ile birleştirdi. Özkan, tüm izinleri de alarak görevde kullandığı itfaiye aracını da gelin arabası yapmaya karar verdi. Gerekli izinlerin verilmesinin ardından Özkan, mesai arkadaşlarıyla birlikte tül ve çiçekle süslediği itfaiye aracını gelin arabasına dönüştürdü. Gelinin Buharaevler Mahallesi'ndeki evine giden Özkan, Sema Saygın'ı süslenen itfaiye aracına alarak şehir turu attı. Diğer itfaiye araçlarında yer aldığı düğün konvoyunda, itfaiye sireni, Musab-Sema çiftinin mutluluğu için çaldı. Çiftin mutluluğuna eşlik eden ve siren sesleri eşliğinde süslenmiş itfaiye aracını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çift, itfaiye araçlarıyla siren eşliğinde düğün salonuna geçti.

'İTFAİYE ARACINI BU KEZ HAYIRLI BİR İŞ İÇİN KULLANDIK'

Hayalinin gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Turgut Musab Özkan, "Hep bu araçlarla yangına gidiyoruz. Hep kötü olaylara gidiyoruz. Bugün güzel ve hayırlı bir iş için kullanalım, dedik. İzin istedik. Allah razı olsun hem Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın hem de itfaiye müdürümüz Adil Rahmi Balcı bu talebimizi geri çevirmedi" dedi.

Özkan'ın mesai arkadaşları da, görevde giydikleri kıyafetlerle düğüne katıldı, takı taktığı çifte mutluluklar diledi.

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Son dakika haber! ÇORUM İtfaiye aracı gelin arabası oldu; sirenler mutluluk için çaldı

Kaynak: DHA

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