Son dakika haber | Çorum'daki 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangını - Çetin ve İçuz aileleri büyük üzüntü...
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Son dakika haber | Çorum'daki 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangını - Çetin ve İçuz aileleri büyük üzüntü...

Bir son dakika haberine göre Çorum'un Bayat ilçesinde 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangını sonrası Çetin ve İçuz aileleri büyük üzüntü yaşıyor.

12.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:07

Çorum'un Bayat ilçesinde 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangını sonrası Çetin ve İçuz aileleri büyük üzüntü yaşıyor.

Yangın sonrası 4'ü çocuk 5 kişinin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Çetin ve İçuz aileleri defin için cenazelerin kurumdan gelmesini bekliyor.

Bayat İl Özel İdaresi ekipleri ise iş makinası yardımıyla yanan evlerin molozlarını kaldırdı.

Yangının gerçekleştiği Yatukçu Mahallesi Muhtarı Murat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada yangının kısa sürede büyüyerek ahşap evleri sardığını söyledi.

Yangını fark edip itfaiyeyi aradığını da belirten Kılıç, "İçeride çocukların olduğu söyledi. Onları kurtarmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık ama ne yazıkki olan oldu. Komşular itfaiye herkes elinden geleni yaptı. " dedi.

Kılıç, yaraların sarılmaya çalışıldığını da belirterek, valiliğin hafriyatı kaldırdığını belediye ekiplerin de çalışmalara destek verdiğini aktardı.

Eniştesi Ömer Çetin'i yangında kaybeden Osman Demir, kız kardeşi Emine Çetin'in(60) de camı kırarak evden çıktığını ve kurtulduğunu söyledi.

Kardeşinin çocukları eşi Ömer Çetin'in kurtaracağını umut ettiğini anlattığını dile getiren Demir, "Ama enişte de çocuklarda içeride kalmış. Bir tek bacım kurtuldu. Çocuklardan ikisi torunuydu. Diğer iki çocukta misafirdi. " dedi.

Ankara'da Mali Müşavirlik yapan olay sonrası ilçeye gelen Abbas Topal' da yangında teyzesinin kurtulduğunu ancak eniştesi ve yeğenlerinin hayatını kaybettiğini anlattı.

Can kayıpları için büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Topal, itfaiye ekiplerinin eğitimsiz ve donanımsız olması nedeniyle yangına sağlıklı müdahalede bulunulamadığını savundu.

Topal, "Görgü tanıkları belediyenin eksik ekipmanla yangına geldiğini itfaiye erlerinin de tecrübesiz kişilerden oluştuğunu söylüyor. Böyle bir müdahale ne kadar sağlıklı bir sonuç verebilir. Personel yangına dayanıklı bir kıyafetle gelip oksijen tüpü ve maskesiyle müdahalede bulunması gerekiyordu. Bütün belediyelerdeki itfaiye personelinin tam donanımlı ve eğitimli olması gerekiyor." diye konuştu.

Ömer Çetin'in komşusu emekli itfaiye eri Selahattin Köse ise yangına ilk müdahale edenlerden biri olduğunu belirterek, "Duman ilk çıktığında evin yanındaydık. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye de yol yıkamadaymış. Onlar gelene kadar ev alev aldı. Çocuklar içeride çığırıyorlardı. Müdahale ettik ama kurtaramadık çocukları." şeklinde konuştu.

Yatukcu Mahallesi'nde dün Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyümüş, çevredeki iki eve de sıçrayan yangın Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7 araçla müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Yangında Ömer Çetin ile aynı evdeki torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile ailenin yanındaki çocuklar Elif ve Yusuf İçuz hayatını kaybetmişti.

Dört çocuğun hayatını kaybettiği yangında, Elif ve Yusuf kardeşlerin annelerinin Bayat Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı, Çetin ailesinin evine gündüz bakımları için bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

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Son dakika haber | Çorum'daki 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangını - Çetin ve İçuz aileleri büyük üzüntü...

Kaynak: AA

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