Yanan ahşap eve müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
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Yanan ahşap eve müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

03.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:29

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri, hastanede tedavi altına alındı.

Meydan Mahallesi'nde iki katlı ahşap evden duman yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekibi, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Ramazan Akkulak, dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akkulak, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yanan ahşap eve müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
Yanan ahşap eve müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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