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Son dakika haber: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Son dakika haber: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte sentetik ecza ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, sentetik ecza alışverişi yaptıkları tespit edilen 6 kişi suçüstü yakalandı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada satışa hazır 777 sentetik ecza yakalandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Çorum, Güncel, Haberler

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