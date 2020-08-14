Son dakika haber | Çorum'da şüpheli valizden elbise çıktı Son dakika 3. sayfa haberine göre Çorum'da şüpheli valizden elbise çıktı Otobüs durağında unutulan valiz paniğe neden oldu Şüpheli valiz nedeniyle polis caddeyi trafiğe kapattı Çorum'da bir otobüs durağında unutulan ve hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan şüpheli valizden elbise çıktı.

Çorum'da şüpheli valizden elbise çıktı

Otobüs durağında unutulan valiz paniğe neden oldu

Şüpheli valiz nedeniyle polis caddeyi trafiğe kapattı

ÇORUM - Çorum'da bir otobüs durağında unutulan ve hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan şüpheli valizden elbise çıktı.

Olay, Gazi caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otobüs durağı önünde valiz ve poşet gören vatanşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çağrılan bomba imha uzmanı tarafından incelenen valiz, kontrollü şekilde açıldı. Şüpheli çantanın içinden elbiseler çıktı.

Bu arada polis meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için uyarılarda bulunurken, birçok kişinin bu duruma aldırış etmeyerek valizin açılmasını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almaya çalışması dikkat çekti.

Kaynak: İHA