Son dakika haber... Çorum'da sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Son dakika haber... Çorum'da sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haber... Çorum'da sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte parayla canlı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte parayla canlı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'dan tedarik ettikleri sahte paralarla Çorum'da canlı hayvan satın almaya çalıştığı belirlenen 2 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada, 100 liralık 79 sahte banknot ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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