Son dakika haber: Çorum'da Kovid-19 önlemleri kapsamında sinema salonlarının açılışı 1 Nisan'a ertelendi

Son dakika haberi: Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetlerine 1 Mart'a kadar ara verilen sinema salonlarının açılışı 1 Nisan'a ertelendi.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetlerine 1 Mart'a kadar ara verilen sinema salonlarının açılışı 1 Nisan'a ertelendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kurulun 31 Aralık 2020'de aldığı kararla kentteki sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart'a kadar ara verildiği hatırlatılan açıklamada, "Sinema salonlarının 1 Mart'a kadar faaliyetlerine ara verilmesine' şeklindeki hükmün uygulamasının 1 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan