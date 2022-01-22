Son dakika haber... Çorum'da komşusunu öldürdüğü iddia edilen emekli öğretmen tutuklandı

OSMANCIK, ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, evinin kapısına baltayla saldırdığı öne sürülen komşusunu tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli öğretmen, itiraz üzerine tutuklandı.

Kuz köyünde benzin ve balta ile evine gelen Tugay Yüzgeç'i (30) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin Avni D'nin (70) serbest bırakılması kararına Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

İtirazı değerlendiren Osmancık Sulh Ceza Hakimliği, zanlının tutuklanmasına karar verdi.

Zanlı, cezaevine konuldu.

İddiaya göre Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kuzköy'de ikamet eden Yüzgeç, 20 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında bir miktar benzin ve balta ile komşusu emekli öğretmen Hüseyin Avni D'nin evine gidip kapısına zarar vermiş, aralarında çıkan tartışmada Hüseyin Avni D, Yüzgeç'i tüfekle vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan Hüseyin Avni D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yüzgeç'in psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık bir yıl önce yaşadığı Ankara'dan köyüne taşındığı, kapı komşusu Hüseyin Avni D. ile zaman zaman tartışma yaşadığı öğrenilmişti.