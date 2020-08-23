Son dakika haber... Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son dakika haberleri... Çorum'un Kargı ilçesinde yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan kayıp kişinin cesedine ulaşıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan kayıp kişinin cesedine ulaşıldı.

Bağözü köyünde ikamet eden M.D'nin (61), geçtiğimiz cuma günü hayvanları otlatmak için evinden ayrılıp geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bağözü köyü yakınlarındaki yaylada arama çalışması başlattı.

Vatandaşların da destek verdiği yaklaşık 6 saat süren arama çalışmasında M.D'nin cansız bedenine ulaşıldı.

M.D'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA