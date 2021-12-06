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Son dakika haber | Çorum'da kaçak cep telefonu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Çorum'da kaçak cep telefonu operasyonu

Son dakika haberi: Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il merkezinde bir şahısta çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 30 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonlarına el koyan polis ekiplerinin, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattığı bildirildi. - ÇORUM

Son dakika haber | Çorum'da kaçak cep telefonu operasyonu

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